З силіконовими накладками на сосках: Кендіс Свейнпоул одягла на вечірку сукню у велику сітку

33-річна південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул відвідала світський захід.

Дівчину заскочили на святкуванні грудневого випуску Daily Front Row у W South Beach у Маямі-Біч, у Флориді. Погода була спекотною і Кендіс приїхала на вечірку в синій сукні-сітці з торочками на подолі та високим розрізом, яку поєднала з блакитними мюлями з квадратними носами та яскраво-помаранчевим клатчем.

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Сукня була у велику сітку, а Кендіс Свейнпоул була без білизни, щоб соски не просвічувалися, дівчина одягла силіконові накладки на груди. У моделі був максимально природний макіяж, а волосся знову перефарбувала в білий колір.

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Хоча ще два місяці тому під час 8-ї щорічної премії Fashion Media Awards у Нью-Йорку Свейнпоул сяяла у чорній мінісукні, лакованих ботфортах і була того вечора шатенкою. Але, мабуть, білявкою їй бути більше до душі, і шанувальникам звичніше бачити її саме такою.

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