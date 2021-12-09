З сином та чоловіком: Сара Джессіка Паркер на прем'єрі нового "Сексу і міста"

Виконавниця головної ролі постала перед камерами з сім'єю та в розкішній ексклюзивній сукні.
8 грудня у Нью-Йорку відбувся прем'єрний показ довгоочікуваного продовження культового серіалу "Секс і місто", який отримав назву "І просто так…" (And Just Like That…). На червоній доріжці в Нью-Йорку з'явилася головна зірка серіалу – Сара Джессіка Паркер.
Акторка прийшла на захід із чоловіком Меттью Бродеріком та їхнім 19-річним сином Джеймсом. Сімейний вихід став для шанувальників Паркер сюрпризом, адже найчастіше вона з чоловіком дітей на заходи не бере і намагається відгородити їх від світу шоу-бізнесу.
Для своєї появи на прем'єрі Сара Джесіка одягла сіру виготовлену на замовлення коктейльну сукню від бренду Oscar de la Renta, яку доповнювала накидка. Спідниця сукні була пишною і виконана з тонкого рожевого фатину, що виглядав з-під сірої верхньої її шовкової частини, розшитої вручну лелітками. Верх вбрання не мав бретельок, був приталений, а декольте було виконане у вигляді серця. Накидка вбрання теж була з гарною вишивкою лелітками у вигляді магнолій.
Образ акторка доповнила рожевими туфлями від свого взуттєвого бренду, ювелірними прикрасами з рожевим камінням, вечірнім макіяжем, високою зачіскою-пучком та сумкою від бренду Erdem.
Прем'єра першої серії серіалу відбудеться 9 грудня.
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