З сивим волоссям і в простому образі: акторка Гелена Бонем Картер дорогою на інтерв'ю

56-річна зірка "Гаррі Поттера" та "Корони" Гелена Бонем Картер потрапила під приціл фотографів у Лондоні, коли йшла до студії BBC Radio на інтерв'ю.

На радіо вона розповіла про свою нову роботу — біографічний мінісеріал "Ноллі", що складається з трьох серій, де вона зіграла головну роль і перевтілилася на Ноель Гордон — британську акторку, яка прославилася завдяки мильній опері "Перехрестя" і була суперзіркою.

Гелена одяглася для інтерв'ю просто і невимушено — вона обрала чорну блузку, спідницю та черевики. Її образ доповнила тепла картата кофта з каптуром та гетри.

Гелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

На шиї акторка мала кілька ювелірних виробів, а сиве волосся вона зібрала у високу недбалу зачіску. Також у руці у неї була трохи зношена червона сумка-шоппер із термосом та коричневою папкою.

Гелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

Відомо, що мінісеріал розповість про життя та кар'єру Ноель Гордон, яка пропрацювала у серіалі понад 18 років, а потім була раптово звільнена на піку своєї слави.

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