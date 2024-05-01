З сивиною у волоссі: супермодель 90-х Крісті Тарлінгтон вийшла на подіум модного показу

На відміну від Сінді Кроуфорд, Крісті продовжує брати участь у показах.

55-річна Крісті Тарлінгтон – легендарна супермодель 90-х – вийшла на подіум у Нью-Йорку. Жінка взяла участь у показі бренду Ralph Lauren, який презентував публіці колекцію сезону Fall/Holiday 2024.

На подіумі вона продемонструвала сіре вбрання, яке включало сорочку та вільні штани з високим посадженням, які доповнювали краватка та пояс.

Це сіре вбрання було поєднане з довгим пальтом, замшевими черевиками та сумкою з короткими ручками. У вухах у жінки були довгі срібні сережки у вигляді крапель. Волосся супермодель просто розпустила і помітно, що відмовилася від фарбування, оскільки у неї проявляється сивина.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також Крісті стала зіркою показу колекції весна-літо 2024 року бренду Ralph Lauren, який відбувся восени 2023 року. Тоді на подіум вона вийшла в золотій сукні на одне плече.

Крісті Тарлінгтон / Фото: Associated Press

Читайте також: