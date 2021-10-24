З сивою шевелюрою: Енді Макдавелл з'явилася в елегантному образі

З сивою шевелюрою: Енді Макдавелл з'явилася в елегантному образі

Вбрання акторки було стильним і підкреслювало її тендітність.

Зірка фільму "День бабака" 63-річної Енді Макдавелл продемонструвала красивий образ на вулицях Нью-Йорка. Акторку сфотографували в яскраво-червоному штанному костюмі красивого фасону.

Оверсайз блейзер був двобортним і його прикрашали великі чорні ґудзики, штани теж були широкими, а внизу холошні прикрашали підвороти. Костюм Енді поєднала з білою класичною сорочкою і чорними туфлями. Волосся вона не фарбує, а надає перевагу натуральному сивому відтінку.

Енді Макдавелл / Getty Images

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