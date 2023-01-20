З сивою шевелюрою та в компанії дочки: Енді Макдавелл відвідала Берлінський тиждень моди

Тиждень моди в Берліні не минув без знаменитостей.

Зірка "Дня бабака" 64-річної Енді Макдауелл прилетіла до Берліна, щоб відвідати показ колекції осінь-зима 2023 року бренду бренду Marc Cain. Захід відбувався у межах Тижня моди.

Знаменитість обрала легку сукню міді та з рукавами у три чверті. У вбрання був дуже яскравий принт, що нагадував зміїний.

Також її образ доповнила помаранчева сумка на ланцюжку та слінгбеки молочного відтінку. Розкішне кучеряве волосся акторка традиційно уклала в об'ємну зачіску і вже багато років не фарбує його, віддаючи перевагу натуральній сивині.

Енді Макдауелл з дочкою / Фото: Getty Images

А ще цього разу Енді на модне шоу прийшла в компанії своєї дочки Рейні Куеллі, яка є середньою із трьох дітей знаменитості. Дівчина обрала топ у клітку та блакитну спідницю з шовку, які доповнила білими чоботями та коричневою мінісумкою.

Енді Макдауелл з дочкою / Фото: Getty Images

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