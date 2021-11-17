З сивою шевелюрою та в красивій сукні: елегантна Енді Макдавелл на церемонії

З сивою шевелюрою та в красивій сукні: елегантна Енді Макдавелл на церемонії

Зірка не боїться старості та показує, що можна бути розкішною навіть зі срібними прядками у волоссі.

63-річна акторка Енді Макдавелл відвідала церемонію InStyle Awards у Лос-Анджелесі і вкотре довела, що сивина – це новий тренд. Акторка з'явилася з об'ємною зачіскою, уклавши своє кучеряве волосся у легкі хвилі, а на обличчі зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах.

Також Енді одягла і гарну чорну сукню на бретельках, яка підкреслила фігуру. Вбрання акторка доповнила темно-синьою сумкою із золотою фурнітурою, чорними туфлями-човниками та масивними золотими прикрасами.

Енді Макдавелл / Associated Press

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про образ Енді в червоному штанному костюмі, в якому її заскочили фотографи в Нью-Йорку. Вбрання вона тоді поєднала з класичною білою сорочкою.

Енді Макдавелл / Getty Images

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