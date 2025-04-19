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- Шоу-бізнес
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З сумкою Birkin у руці: розкішна Гайді Клум під прицілом фотографів
Модель вдруге одягла вбрання з пір'ям.
51-річна модель та телеведуча Гайді Клум знову продемонструвала на вулицях Нью-Йорка новий образ. Її заскочили папараці, коли вона прямувала до своєї машини.
Того дня зірка одягла оригінальну сукню від бренду The Attico із трикотажною підкладкою та ґудзиками. У неї були довгі рукави і декор гусячим пір’ям. Це вбрання вона носила у поєднанні з бежевими босоніжками на високих підборах, окулярами від Ray-Ban, а також сумкою Birkin від Hermes. Завершували цей лук золоті прикраси, укладання та макіяж.
Раніше вона продемонструвала коричневу сукню від бренду Lapointe, а в руці модель тоді несла невелику сумку від Aigner із короткою золотою ручкою. Це її вбрання теж було прикрашене пір’ям.