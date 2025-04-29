З сумкою Chanel через плече та у джинсах: Блейк Лайвлі поспілкувалася з фанатами на стадіоні

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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Блейк Лайвлі між прем'єрами та червоними доріжками ходить на футбол, де спілкується з шанувальниками спорту та своїми відданими фанатами. Так у суботу, 26 квітня, вона відвідала матч англійської ліги між командами "Рексем" та "Чарльтон Атлетік".

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Подібний захід вона відвідує не з великої любові до футболу, а тому, що її чоловік Раян Рейнольдс є співвласником команди «Рексем» разом із ще одним актором — Робом Макелгенні.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Перед грою Блейк фотографувалася із фанами. Один із уболівальників подарував їй браслет дружби.

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Блейк Лайвлі / © Associated Press

Того дня Блейк з'явилася у своєму улюбленому багатошаровому образі. На акторці було дві сорочки, футболка та сіре пальто. Також вона одягла обтислі джинси і доповнила образ зеленою сумкою від Chanel.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

До речі, команда "Рексем" обіграла "Чарльтон Атлетік".

© Associated Press

Потім акторка та її чоловік повернулися з Великої Британії назад до США, де вона відвідала прем'єру фільму «Ще одне просте прохання» у Нью-Йорку.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Associated Press