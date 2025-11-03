З сумкою-кулею і в сукні з перлинами: Лорен Санчес продемонструвала гламурний образ

Лорен Санчес

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram Stories фото свого гламурного луку, у якому вона зібралася на вечірку.

На жінці була бежева в’язана сукня, розшита перлинами, з пікантним декольте і без рукавів. Аутфіт Лорен доповнила цікавою сумкою-кулею з зірками зі стразами та ручкою-ланцюжком. Вона зробила об’ємну зачіску з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.

Лорен Санчес

«Готова святкувати», — підписала вона знімок.

Нагадаємо, Лорен Санчес привітала Кеті Перрі з днем народження і показала їхні спільні світлини.