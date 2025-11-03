ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

З сумкою-кулею і в сукні з перлинами: Лорен Санчес продемонструвала гламурний образ

55-річна дружина мільярдера в гарній сукні зібралася щось святкувати.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лорен Санчес

Лорен Санчес

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram Stories фото свого гламурного луку, у якому вона зібралася на вечірку.

На жінці була бежева в’язана сукня, розшита перлинами, з пікантним декольте і без рукавів. Аутфіт Лорен доповнила цікавою сумкою-кулею з зірками зі стразами та ручкою-ланцюжком. Вона зробила об’ємну зачіску з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

«Готова святкувати», — підписала вона знімок.

Нагадаємо, Лорен Санчес привітала Кеті Перрі з днем народження і показала їхні спільні світлини.

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie