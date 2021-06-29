З сумкою By Far на плечі і в простому аутфіті: дочку Сінді Кроуфорд заскочили в Нью-Йорку

З сумкою By Far на плечі і в простому аутфіті: дочку Сінді Кроуфорд заскочили в Нью-Йорку

Дівчина вибрала непомітне вбрання, яке розбавила дорогими аксесуарами.

28 червня у нью-йоркській публічній бібліотеці відбувся показ осінньо-зимової колекції модельєра Марка Джейкобса. Захід відвідало багато зірок, серед яких були Джіджі Хадід і 19-річна дочка супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд Кая Гербер.

Дівчину сфотографували, коли вона залишала захід. Кая вибрала простий і зручний аутфіт, який складався зі смугастої футболки, коричневих штанів-плацо і шкіряного блейзера. Із аксесуарів модель вибрала сонцезахисні окуляри Louis Vuitton, сумку кольору авокадо від улюбленого бренду By Far і цікаві коричнево-білі лофери з золотою фурнітурою. Водночас волосся вона зібрала у низький хвіст, а на обличчя одягла маску. В руці Кая несла книжку.

Кая Гербер / Getty Images

Також відвідав показ і творець колекції модельєр Марк Джейкобс. На шоу він прибув в улюбленому образі, поєднавши білу перлову нитку з повністю чорною водолазкою, штанами і масивними черевиками.

Марк Джейкобс / Getty Images

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