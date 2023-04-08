З сумкою Celine та в лоферах Prada: племінниця Джулії Робертс сходила на шопінг

Лук був лаконічним і повсякденним, але з особливими аксесуарами.

31-річна акторка Емма Робертс потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі, коли виходила з крамниці. Зірка романтичної комедії "Пара на свята" обрала простий стиль одягу, але все ж таки не без дорогих брендів.

Дівчина одягла вкорочені чорні джинси та смугасте поло на ґудзиках, які поєднала із чорною сумкою від бренду Celine та сріблястими лоферами від Prada.

Також Емма доповнила лук сонцезахисними окулярами в смужку і вони ідеально вписалися у її образ. Вона зібрала волосся шпилькою "крабиком", а руці несла великий білий пакет English Rabbit — магазину дорогого дитячого одягу. Ймовірно, зірка ходила на шопінг для свого маленького сина Роудса.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

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