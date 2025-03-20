З сумкою Gucci і в жакеті з джинсовими манжетами: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь на івенті у Києві

Колишня обраниця Олександра Терена у стильному луку з'явилася на заході.

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь відвідала презентацію книжки Олі Цибульської "ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі", яка відбулася у Києві.

Інна з'явилася там в екстравагантному чорному жакеті, прикрашеному манжетами з деніму з рюшами і джинсовими "погонами" з рюшами на плечах. Лук вона доповнила чорною стьобаною сумочкою із золотим ланцюжком від бренду Gucci.

Інна Бєлєнь/Фото Андрій Піддубняк

Бєлєнь зробила гарну зачіску з локонами і насичений макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь у колготах і корсеті зі спокусливим декольте знялася у пікантному фотосеті.

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