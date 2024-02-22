З сумкою Prada на плечі та в стильних лоферах: Емма Вотсон потрапила під приціл папараці в Мілані

Акторка прибула до Італії на Тиждень моди.
Зірка "Гаррі Поттера", 33-річна британська акторка Емма Вотсон, потрапила під приціл папараці в Мілані, куди прилетіла на Тиждень моди. Дівчину помітили, коли вона залишала бутик Модного дому Prada.
Емма одягнулася лаконічно та повсякденно, оскільки на ній були вільні світлі джинси, які вона поєднала з картатою сорочкою та пальтом на ґудзиках вівсянкового відтінку.
Замість шарфа акторка використала бежевий вовняний светр, який накинула на плечі та зав'язала спереду. Також образ вона доповнила трендовими лоферами на товстій підошві, та нейлоновою сумкою на ланцюжку. Пальці рук Еми прикрашало безліч каблучок, шию ланцюжок із підвіскою, а на очах були сонцезахисні окуляри. Образ акторки – це тотал лук від Prada, тому, ймовірно, що вона відвідає і показ бренду.
Але лофери від Prada Емм Вотсон одягає не вперше. Перед Різдвом акторку помітили на вулиці в Лондоні, коли вона йшла до свого автомобіля і тоді на ній теж була ця зручна пара туфель.
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