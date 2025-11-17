ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
764
З такими рукавами у світ не виходив ще ніхто: Кейт Гадсон одягла незвичайну сукню кольору оливки

Акторка Кейт Гадсон привернула багато уваги, коли вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі, а все через її оригінальну сукню.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Вбрання Кейт було від Модного дому Valentino, який зараз очолює модельєр Алессандро Мікеле. Сукня виконана в ретроестетиці і мала високу горловину і довгий шлейф.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

На шиї, грудях і стегнах вбрання також прикрашали невеликі складки тканини — саме вони нагадували естетику суконь 1930-х років. На спині вбрання прикрашав чималий круглий виріз з невеликим драпуванням.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Але головною прикрасою вбрання стали рукави, адже на них були вирізи, декор стразами і навіть торочка.

На червоній доріжці Кейт з’явилася з колегою по фільму «Пісня любові» — голлівудським улюбленцем Г’ю Джекманом, який нещодавно вперше вийшов у світ з новою дівчиною.

Кейт Гадсон і Г’ю Джекман / © Associated Press

Кейт Гадсон і Г’ю Джекман / © Associated Press

