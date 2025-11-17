- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 764
- Час на прочитання
- 1 хв
З такими рукавами у світ не виходив ще ніхто: Кейт Гадсон одягла незвичайну сукню кольору оливки
Акторка Кейт Гадсон привернула багато уваги, коли вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі, а все через її оригінальну сукню.
Вбрання Кейт було від Модного дому Valentino, який зараз очолює модельєр Алессандро Мікеле. Сукня виконана в ретроестетиці і мала високу горловину і довгий шлейф.
На шиї, грудях і стегнах вбрання також прикрашали невеликі складки тканини — саме вони нагадували естетику суконь 1930-х років. На спині вбрання прикрашав чималий круглий виріз з невеликим драпуванням.
Але головною прикрасою вбрання стали рукави, адже на них були вирізи, декор стразами і навіть торочка.
На червоній доріжці Кейт з’явилася з колегою по фільму «Пісня любові» — голлівудським улюбленцем Г’ю Джекманом, який нещодавно вперше вийшов у світ з новою дівчиною.