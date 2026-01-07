Премʼєра фільму «Випробувальний термін»

Реклама

5 січня у київському кінотеатрі «Планета Кіно» в ТРЦ Blockbuster Mall відбулася гала-премʼєра романтичної комедії «Випробувальний термін» від 1+1 media та SFERA FILM. Це перший допремʼєрний показ українського кіно у 2026 році, який обʼєднав десятки зіркових гостей та інфлюенсерів. Серед них — актори фільму Катерина Кузнєцова, Кирило Парастаєв, Тетяна Малкова, Марічка Хоменко, Тарас Цимбалюк, Олена Узлюк, Леся Самаєва, Богдан Буйлук, Катерина Оліферовська, Кароліна Пампуха, Варвара Косогор.

Команда фільму

Катерина Кузнєцова і Кирило Парастаєв

Ірина Громозда, Анна Гончар і Олександо Преподобний

Кирило Парастаєв з мамою

Леся Самаєва

Попри зимову погоду за вікном, вечір пройшов у теплій, майже весняній атмосфері: усмішки, обійми та передчуття історії про кохання, яке знаходить людей навіть у найнеочікуваніший момент. Уже від 8 січня фільм виходить у широкий національний прокат.

Модератором заходу став Олександр Преподобний, ведучий 1+1 media. До святкової премʼєри долучилися творці фільму й запрошені зіркові гості. Серед них — Павло Зібров, який мав камео у стрічці. За сюжетом він зʼявляється у ролі самого себе — з усією фірмовою харизмою, гумором і, звісно, легендарним образом.

Реклама

Також захід відвідали Неля Шовкопляс, Денис Бойко, Олена Лавренюк, Олексій Суровцев, Катерина Нікітіна, Віра Кобзар, Олексій Нагрудний, Макс Девізоров, Дарʼя Трегубова, Анна Саліванчук, Павло Текучев, Олексій Супрун (Бампер), Костянтин Грубич із родиною, Ігор Циганик, Тетяна Злова та інші.

Павло Зібров із донькою Діаною

Анна Саліванчук

Дарʼя Трегубова

Олена Лавренюк

Олексій Суровцев

Джессі та Конош Ольга

«Ніхто в цьому проєкті не був байдужим до того, що ми робимо. Усі вкладали душу й мріяли, щоб ця історія стала найяскравішою романтичною комедією року. Ми дуже сподіваємося, що фільм відгукнеться глядачам так само, як відгукнувся нам — бо він щирий, сучасний і створений з великою любовʼю. Приходьте в кіно — ця історія варта вашого часу», — зазначила продюсерка фільму Анна Гончар.

Олена Узлюк та Анна Гончар

Катерина Кузнєцова, виконавиця головної ролі Поліни, завітала на захід разом із близькими. Привітати доньку з премʼєрою прийшов і Олег Кузнєцов, легендарний футболіст київського «Динамо».

«Такої комедії в Україні ще не було! Від фільму „Випробувальний термін“ варто очікувати багато гумору, класних акторів, цікаву сюжетну лінію, класну музику та, найголовніше, — історію кохання, яка надихатиме й не залишить осторонь», — поділилася Катерина.

Реклама

Кирило Парастаєв, для якого ця роль стала дебютною у повному метрі, додав:

«Спочатку дивився фільм крізь призму власної гри — спостерігав за собою, ловив кожну деталь. Але з часом почав дивитися вже саму історію. І зловив себе на тому, що просто вдивляюся в екран і сиджу з усмішкою».

«Випробувальний термін» — це романтична комедія про карʼєру, яку не планували, і почуття, які неможливо передбачити заздалегідь. Про тих, хто зламався, але не здався. І про те, що іноді головне випробування — у здатності довіритися знову.

Головна героїня Поліна (Катерина Кузнєцова) — гламурна донька бізнесмена (Олександр Кобзар), яка звикла до безтурботного життя. Після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні в рекламній агенції. Там протягом місяця змагається за посаду з Романом (Кирило Парастаєв) — амбітним і принциповим колегою, який бачить світ зовсім інакше.

Реклама

Їхнє професійне суперництво поступово переростає у конфлікти, несподівані зближення й ситуації, де складно відрізнити робочі завдання від особистих почуттів. Це романтична комедія з актуальним гумором про пошук довіри, нові початки й те, як навіть найжорсткіша конкуренція може несподівано стати історією кохання.

На глядачів також чекатиме зустріч з улюбленими акторами на кіноекранах — Вʼячеславом Довженком, Андрієм Ісаєнком, Ірмою Вітовською, Оленою Узлюк, Тетяною Малковою, Іваном Шараном, Марічкою Хоменко, Тарасом Цимбалюком, Дарʼєю Петрожицькою, Дмитром Танковичем, Ксенією Мішиною, Віктором Ждановим.

Тетяна Малкова

Офіційним саундтреком до фільму стала одна з найпопулярніших пісень 2025 року — суперхіт гурту DREVO «Смарагдове небо». До слова, у фільмі глядачі також зможуть побачити виступ гурту.

Команда фільму:

Реклама

Виробництвом стрічки займалася група 1+1 media спільно з продакшн-командою SFERA FILM. Продюсерами фільму є Анна Гончар, керівниця інвестиційних і партнерських проєктів Телевізійного бізнесу 1+1 media, та Дмитро Сафановський. Автор сценарію — Євген Бургела, режисерка — Ірина Громозда, оператор-постановник — Володимир Іванов.