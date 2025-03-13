З темною помадою на губах: Дженна Ортега з "Венздей" під прицілом папараці

22-річна акторка Дженна Ортега, яка прославилася головною роллю в серіалі "Венсдей", зараз зайнята промо-кампанією до нового фільму "Смерть єдинорога", в якому зіграла головну роль.

Дівчину помітили у Нью-Йорку, коли вона вийшла з автомобіля та прямувала на інтерв'ю. Того дня акторка обрала вбрання коричневого кольору — шкіряний костюм зі спідницею та курткою, що носила у поєднанні з білим топом-водолазкою.

Дженна Ортега на інтерв'ю / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила окулярами у коричневій оправі, великою чорною сумкою та чорними лаковими туфлями на підборах. Волосся Дженни було укладено в об'ємну зачіску, а ось на її губах була помада винного кольору, яка робила образ оригінальнішим. Такий темний відтінок помади — велика рідкість для Ортеги, яка надає перевагу більш нейтральним відтінкам, хоча іноді все ж таки носить червоний. Дженна робить переважно акцент у макіяжі на очах.

Нагадаємо, що днем раніше акторка відвідала прем'єру цього фільму. На заході вона з'явилася у чорній сукні від британського бренду David Koma. Вбрання було креативного дизайну, без бретельок з прозорою вставкою на талії, а також з дуже високим розрізом на спідниці, який відкривав її ноги.

Дженна Ортега на прем'єрі фільму / Фото: Associated Press

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