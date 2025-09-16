ТСН у соціальних мережах

З торочкою на спідниці: співачка Дуа Ліпа відвідала гламурну світську вечерю

Зірка підкреслила фігуру вбранням креативного дизайну.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Getty Images

Британська співачка Дуа Ліпа відвідала вечерю Harper’s Bazaar Icons Dinner, що відбулася в межах Тижня моди в Нью-Йорку. Зірку помітили папараці дорогою на захід в оригінальній сукні Schiaparelli з колекції осінь-зима 2025.

Це було вбрання з оригінальними бретелями, прикрашене довгою торочкою з джерсі та з асиметрією. Нижнє боді було виконане в бежевому кольорі. Дуа доповнила оригінальну сукню туфлями на підборах чорного кольору, а також прикрасами від Bvlgari — кольє і браслетом у вигляді змії, яка кусає себе за хвіст.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

До речі, бойфренда зірки — актора Каллума Тернера — з нею цього разу не було помічено. Нагадаємо, що пара заручена. Тернер, зірка фільму «Фантастичні звірі і де їх шукати», освідчився Ліпі на Різдво в теплій родинній атмосфері. Інколи їх фотографують разом папараці чи ж пара сама ділиться знімками в соцмережах.

