З торочкою-краплинами на чорних рукавичках: Джої Кінг відвідала закриття Каннського кінофестивалю

24-річна зірка Джоі Кінг, відома багатьом за фільмом "Швидкісний поїзд", де зіграла з Бредом Піттом, стала все частіше з'являтися на червоних доріжках. Цього року у неї стався дебют на Каннському кінофестивалі.

Спочатку дівчина вийшла на червону доріжку в день прем'єри фільму "Найцінніший товар" у блакитній сукні з корсетом та стразами від Cong Tri.

Сукня також мала прозору спідницю, драпування і шлейф. Доповнила вона її взуттям від Gianvito Rossi та прикрасами від Gabriel & Co. Волосся акторка поклала в елегантну легку хвилю.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Джої Кінг / Фото: Associated Press

А от у день закриття кінофестивалю Джої продемонструвала образ від Miu Miu. Це була жовта сукня з бретельками та глибоким декольте. У талії вона була приталена, а також мала пряму спідницю.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Носила вона її у поєднанні з високими чорними капроновими рукавичками, які були повністю розшиті камінням та торочкою із кристалів.

Джї Кінг / Фото: Associated Press

Зачіска цього разу Кінг була кардинально іншою — вона відрізала волосся в каре.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Джої Кінг / Фото: Associated Press

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