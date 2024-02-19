З торочкою на декольте: зірка "Корони" Клер Фой відвідала церемонію BAFTA у Лондоні

У столиці Великої Британії вручили щорічну премію BAFTA. Цього року на 77-й церемонії відзначили статуетками фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер" та документальну картину Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

На червону доріжку церемонії вийшла також чотириразова номінантка на цю премію у 2016-2019 роках та зірка "Корони" Клер Фой. Акторка одягла вбрання від бренду Armani Privé з колекції весна-літо 2024, яку бренд представив на Тижні моди в Парижі.

Сукня була ніжного відтінку, на тонких бретельках та з гламурною торочкою на декольте зі стразами. Також у сукні використана мереживна тканина, яку прикрашає квіткова вишивка камінням та лелітками.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Це гламурне вбрання Клер доповнила сережками з квадратними діамантами, лаконічною зачіскою з легкою хвилею, а також макіяжем із червоною помадою на губах.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Однак, окрім Клер Фой, на церемонію у вбранні від Armani Privé прийшла також і Марго Роббі — зірка фільму "Барбі". Акторка одягла чорно-рожеву сукню-бюстьє, яку поєднала з високими оперними рукавичками та сережки з діамантами від Lorraine Schwartz.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

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