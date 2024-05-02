З торочкою на прозорій спідниці: Белла Хадід вперше за тривалий час вийшла на публіку

Американська супермодель Белла Хадід потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли виходила з офісної будівлі у центрі міста. Дівчина відвідала шоу акторки Дрю Беррімор.

Для своєї рідкісної появи на публіці Белла обрала ніжну сукню від бренду Christian Dior з колекції прет-а-порте весна-літо 2004. Сукня розроблена ще Джоном Гальяно, який від жовтня 1996 до березня 2011 року був креативним директором цього Модного дому.

Сукня була виконана у ніжно-бежевому відтінку, мала тонкі бретельки, об'ємний декор у верхній частині, який нагадував пелюстки квітів, а також драпування на стегнах. Спідниця складалася з двох шарів тканини – більш щільної та повністю прозорої, яку прикрашала на подолі торочка. Образ Белла завершила укладанням, легким літнім макіяжем та мюлями молочного відтінку.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Ймовірно, ця поява на шоу була пов'язана з брендом Белли – дівчина запустила парфумерну лінійку Orebella та стала її обличчям.

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