З торочкою та фігурним декольте: Емілі Блант сяяла на прем'єрі у розкішному вбранні

На прем'єру у Великій Британії вона вирішила одягти вбрання від британського бренду.

Британо-американська акторка Емілі Блант, відома за фільмами "Дівчина в поїзді" та "Молода Вікторія", відвідала прем'єру фільму "Опенгеймер", знятого режисером та сценаристом Крістофером Ноланом.

Перед фотографами у Лондоні вона продемонструвала образ із нової колекції осінь-зима 2023-2024 британського бренду Alexander McQueen.

Вбрання було повністю розшитий бісером чорного та сірого кольору, а також мало довгу торочку з бісеру на спідниці.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Також у сукні були "гострі" плечі та незвичайне фігурне декольте практично до пупка та відкрита спина.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Образ Емілі доповнили зачіска у ретро-стилі, ніжний макіяж та сережки зі смарагдами. У руці вона тримала клатч, а взута була в лаконічні босоніжки на підборах.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Фільм "Оппенгеймер" в український прокат вийде 20 липня і розповідатиме про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера. Емілі у картині зіграє Кетрін Оппенгеймер – дружину вченого. А ось самого Оппенгеймера зіграє Кілліан Мерфі. Він, до речі, прийшов на прем'єру у Saint Laurent.

Емілі Блант та Кілліан Мерфі / Фото: Associated Press

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