З торочкою та одним рукавом: 57-річна Памела Андерсон зачарувала публіку своїм білим комбінезоном

Акторка знову відмовилася від макіяжу, але обрала креативне вбрання.
57-річна колишня зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" — Памела Андерсон — відвідала 20-й Цюріхський кінофестиваль, де презентували фільм за її участю "Остання танцівниця" (The Last Showgirl).
Також у межах цього заходу відбулася пресконференція із обговоренням картини. Памела з такої нагоди одягла повністю біле вбрання з торочкою. На ній був комбінезон з одним рукавом та широкими холошнями.
Носила вбрання зірка з коричневими туфлями на підборах, кількома прикрасами. Від макіяжу вона знову відмовилася, зробила просту зачіску – зібрала волосся у низький хвіст.
Раніше Андерсон отримала нагороду в Лондоні на престижній церемонії Glamour Women of The Year Awards, яка відбулася 1 жовтня. Їй присудили звання "Жінка року" та премію Impact Award. На церемонію вона прийшла в маленькій чорній сукні, яка підкреслила її талію та плечі.
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