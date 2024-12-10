З торочкою з білих намистин: Гайді Клум прийшла на прем'єру в розкішній сукні

Відома модель і телеведуча Гайді Клум вийшла в світ у Голлівуді і відвідала прем'єру анімаційного фільму "Муфаса: Король Лев". Це приквел до ремейку мультфільму "Король Лев".

Гайді з'явилася на заході у білій сукні від індійського бренду Manish Malhotra. Це було вбрання з високою горловиною та американською проймою, яке також було повністю розшите намистинами різного розміру, які створювали ефект торочки.

Образ модель доповнила сріблястими босоніжками на підборах, декількома прикрасами та яскравим вечірнім макіяжем. Волосся вона просто розпустила та випрямила.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Але попри гламурне вбрання моделі, усю увагу на прем'єрі "вкрала" 12-річна дочка Бейонсе – Блу Айві. Дівчинка з'явилася на червоній доріжці у золотій бальній сукні і здавалась дуже дорослою.

Блю Айві Картер / Фото: Associated Press

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