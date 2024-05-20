З торочкою з ланцюжків: Розі Гантінгтон-Вайтлі одягла сукню від Вікторії Бекхем на червону доріжку

Супермодель та колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret – Розі Гантінгтон-Вайтлі – відвідала Канни. Зірка вийшла на червону доріжку Міжнародного кінофестивалю для фото, а також подивилася фільм "Речовина".

Для заходу вона обрала вбрання від бренду британської модельєрки Вікторії Бекхем, який являв собою чорний топ із торочкою з дуже довгих ланцюжків, які спадали до підлоги, а також широких штанів.

Декольте у топа було ефектним, а сам він не мав бретельок і дуже щільно сидів на фігурі, що аж перетискав груди.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

Доповнила вона свій ансамбль масивними сережками з камінням, а також яскравим макіяжем. Волосся Розі було укладено у трендову зачіску – гладкий низький пучок із проділом. Також вперше за тривалий час Рзі вийшла на публіку з відкритим верхом у вбранні, через що було помітно шрам на її шиї, раніше модель переважно одягала речі з високою горловиною, які його приховували.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

У фільмі "Речовина", прем'єру якого відвідала модель, зіграла головну роль акторка Демі Мур. Вона на червоній доріжці привернула загальну увагу у сукні з незвичайним бантом від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції весна-літо 2024 року, яку бренд презентував на Тижні моди в Парижі.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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