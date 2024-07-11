З тортом під колір сукні та у компанії коханого: Софія Вергара показала, як відсвяткувала 52-річчя

Колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара відсвяткувала своє 52-річчя в одному з ресторанів у Беверлі-Хіллз. Фото від дня народження вона показала у своєму Instagram.

Для святкової вечері Софія обрала яскравий образ. Вона одягла жовту сукню-бюст'є, що ефектно підкреслила її пишний бюст і яку доповнила золотими босоніжками на підборах і золотим клатчем.

Привітати Вергару прийшли її колежанка з шоу America's Got Talent – німецька топмодель Гайді Клум, а також коханий – лікар-ортопед Джастін Саліман.

Фото: Instagram Софії Вергари

Софія Вергара та Джастін Саліман / Фото: Instagram Софії Вергари

Нагадаємо, раніше Софія Вергара приїхала на шоу America's Got Talent, у якому є членом журі, і потрапила до об'єктивів папараці. Зірка була одягнена у сірий світшот та спортивні штани клеш у поєднанні з босоніжками на підборах джинсового кольору. На плечі у актриси висіла об'ємна та її улюблена сумка Christian Dior.

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