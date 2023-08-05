З трендовою плетеною сумкою через плече: Кеті Голмс сфотографували папараці на прогулянці

Знаменитість продемонструвала простий кежуал-лук, який матиме гарний вигляд на будь-якій фігурі.
Американську акторку та колишню дружину Тома Круза — 44-річну Кеті Голмс — помітили папараці на прогулянці в Нью-Йорку. Знаменитість йшла на невеликий шопінг.
На Кеті були стильні широкі джинси та блакитна футболка з дрібною перфорацією, яку вона заправила в них. Також лук доповнив шкіряний ремінь із пряжкою та босоніжки на танкетці.
Особливо стильний вигляд мала плетена сумка зірки у формі, що нагадувала амфору. Аксесуар мав довгий ремінець. Також Кеті одягла сонцезахисні окуляри-лисички, кілька ланцюжків на шию та зібрала волосся у низький хвіст.
Плетені сумки – тренд цього літа, адже поєднувати цей простий, зручний та стильний аксесуар можна абсолютно з будь-яким вбранням. Як вписати плетену сумку в образ раніше розповідав український дизайнер Андре Тан.
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