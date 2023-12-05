З трикутним вирізом між грудьми: зірка "Попелюшки" Лілі Джеймс сяяла в синій сукні перед камерами

Акторка мала ефектний та гламурний вигляд, але сукню від цього бренду носить не вперше.

Лілі Джеймс, відома за роллю у гучному мінісеріалі "Пем і Томмі" та екранізації "Попелюшки", з'явилася серед гостей заходу British Fashion Awards 2023, що відбувся в Лондоні.

Акторка вийшла на червону доріжку у приталеній сукні з американською проймою та бретелькою-галтером від бренду Miu Miu.

Вбрання мало трикутний виріз між грудьми, а також ліф прикрашали складки тканини. На талії сукні була велика пряжка із сріблястим камінням, а також великий бант. А от щодо спідниці, то вона була приталеною, довгою і мала високий розріз. Також на всій сукні було пришите чорне каміння та бісер.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Доповнила вона своє гламурне вечірнє вбрання набором прикрас від Only Natural Diamonds, синім манікюром та педикюром, а також лаконічною зачіскою та макіяжем.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також у вбранні від Miu Miu Лілі прийшла на прем'єру романтичного фільму "До чого тут кохання?". Вона тоді позувала на червоній доріжці у ефектній зеленій сукні з імітацією білого бюстгальтера. Сама сукня, ймовірно, була зроблена для акторки на замовлення. Зелена тканина вбрання повністю була розшита бісером у вигляді маленьких квітів. Але верхня частина сукні була трохи тісною і постійно хотіла "втекти" з її грудей, тому Лілі періодично мусила її поправляти.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

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