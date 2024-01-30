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З трояндами на грудях: красива Розі Гантінгтон-Вайтлі на сторінках глянцю

З трояндами на грудях: красива Розі Гантінгтон-Вайтлі на сторінках глянцю

Розі Гантінгтон-Вайтлі у Vogue Türkiye / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель знялася для турецького журналу.

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — стала головною зіркою нового випуску Vogue Türkiye. На обкладинці журналу модель з'явилася у гарному вбранні від Valentino з великою трояндою на плечі та з макіяжем no makeup.

(гортайте фото вправо)

Взагалі, всі образи Розі для знімання були від Valentino – вона приміряла гарні сукні з об'ємними трояндами, а також квітами, розшитими кристалами.

Розі Гантінгтон-Вайтлі у Vogue Türkiye / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі у Vogue Türkiye / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі у Vogue Türkiye / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі у Vogue Türkiye / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зірка не прогавила можливості продемонструвати свій плоский живіт.

Розі Гантінгтон-Вайтлі у Vogue Türkiye / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі у Vogue Türkiye / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі також блиснула накачаним пресом на Тижні моди в Парижі. Вона стала гостею фешн-шоу Valentino Haute Couture весна-літо 2024 року.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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