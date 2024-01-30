З трояндами на грудях: красива Розі Гантінгтон-Вайтлі на сторінках глянцю

Модель знялася для турецького журналу.
36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — стала головною зіркою нового випуску Vogue Türkiye. На обкладинці журналу модель з'явилася у гарному вбранні від Valentino з великою трояндою на плечі та з макіяжем no makeup.
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Взагалі, всі образи Розі для знімання були від Valentino – вона приміряла гарні сукні з об'ємними трояндами, а також квітами, розшитими кристалами.
Зірка не прогавила можливості продемонструвати свій плоский живіт.
Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі також блиснула накачаним пресом на Тижні моди в Парижі. Вона стала гостею фешн-шоу Valentino Haute Couture весна-літо 2024 року.
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