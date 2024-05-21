З трояндами на спідниці та рукавах: Сара Джессіка Паркер під прицілом папараці в дуже романтичному вбранні

59-річна Сара Джесіка Паркер на зніманнях третього сезону серіалу "І просто так…", продовження культового серіалу початку двохтисячних "Секс і місто", змусила своїх шанувальників затамувати подих, коли з'явилася 21 травня на вулиці під час знімань. Зірка мала дуже ніжний, романтичний і незвичний вигляд, оскільки з'явилася у вбрання від Simone Rocha.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Вбрання акторки складалося із сукні та пальта, які були виконані із сітчастої тканини ніжного пудрового відтінку. Вбраня було невагомий через те, що зроблене з практично прозорої тканини. У верхній частині сукня просвічувалася і було помітно зелений бюстгальтер.

Однак головна прикраса цього вбрання ніжні троянди, які буквально вшиті до нього. Троянди зі стеблами були на спідниці сукні та рукавах пальта. Доповнювали вбрання строкаті босоніжки від Aquazzura, а також прикраси від брендів: Heili Rocks, kWIT Jewelry та Marlo Laz. Волосся Паркер стилісти уклали у легкі хвилі, а на обличчі у неї був дуже ніжний макіяж, який ідеально підходив до вбрання.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також можна помітити, що у руці вона несла сумочку у вінтажному стилі, а також листівку від Ейдана Шоу – одного з її бойфрендів.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Але Паркер не єдина, хто носив цю сукню від Simone Rocha. Раніше в такому ж вбранні від цього бренду з'явилася акторка Розамунд Пайк. У цій сукні вона відвідала захід BAFTA Tea Party, який відбувся у Беверлі-Гіллз. Але пальто вона тоді не одягала.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Читайте також: