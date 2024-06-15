З трояндами під прозорою тканиною: акторка Джої Кінг повторила образ Сари Джессіки Паркер

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму від Netflix під назвою "Сімейна справа". Захід відвідала 24-річна акторка Джої Кінг, яка у ньому зіграла одну з головних ролей разом із Ніколь Кідман та Заком Ефроном.

На заході зірка з'явилася у незвичайному костюмі чорного кольору від бренду Simone Rocha. Вбрання з колекції весна-літо 2024 і являє собою абсолютно прозорий топ зі складками та спідницю міді.

Характерне це вбрання тим, що всередині топа та спідниці у ньому прикріплені троянди. Це має дуже незвичний та романтичний вигляд. Але носила цей костюм молода акторка на голе тіло, чим викликала підвищену увагу.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Також Джої доповнила вбрання туфлями на високій платформі, зачіскою з елегантними локонами та сережками у вигляді квітів.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Раніше в такому ж одязі з трояндами на рукавах і спідниці під приціл фотографів потрапила акторка Сара Джессіка Паркер. Зірку помітили в ансамблі пудрового відтінку під час знімань серіалу "І просто так..." у Нью-Йорку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Читайте також: