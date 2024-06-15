З трояндами під прозорою тканиною: акторка Джої Кінг повторила образ Сари Джессіки Паркер

Акторка привернула увагу, оскільки носила вбрання без бюстгальтера.
У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму від Netflix під назвою "Сімейна справа". Захід відвідала 24-річна акторка Джої Кінг, яка у ньому зіграла одну з головних ролей разом із Ніколь Кідман та Заком Ефроном.
На заході зірка з'явилася у незвичайному костюмі чорного кольору від бренду Simone Rocha. Вбрання з колекції весна-літо 2024 і являє собою абсолютно прозорий топ зі складками та спідницю міді.
Характерне це вбрання тим, що всередині топа та спідниці у ньому прикріплені троянди. Це має дуже незвичний та романтичний вигляд. Але носила цей костюм молода акторка на голе тіло, чим викликала підвищену увагу.
Також Джої доповнила вбрання туфлями на високій платформі, зачіскою з елегантними локонами та сережками у вигляді квітів.
Раніше в такому ж одязі з трояндами на рукавах і спідниці під приціл фотографів потрапила акторка Сара Джессіка Паркер. Зірку помітили в ансамблі пудрового відтінку під час знімань серіалу "І просто так..." у Нью-Йорку.
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