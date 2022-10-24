З укладанням і в яскравій сукні: красивий образ вагітної Кріссі Тейген

36-річна модель та її чоловік-співак Джон Ледженд знову в очікуванні поповнення своєї родини.

На початку серпня, через два роки після втрати сина, модель та телеведуча Кріссі Тейген оголосила шанувальникам про свою чергову вагітність. Весь перший триместр зірка зберігала цю новину в таємниці через пережиту трагедію.

Кріссі Тейген / Фото: Instagram Кріссі Тейген

Судячи з фото в Instagram, вагітність Кріссі минає добре. На одних з останніх фото Тейген позує в лимонній трикотажній сукні в рубчик з вирізами по боках — вбрання підкреслює живіт моделі, що вже дуже підріс. Образ зірки доповнюють гарне укладання з кучерями та босоніжки на підборах. Кріссі має чудовий вигляд.

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Нагадаємо, у Кріссі та Джона є двоє дітей – п'ятирічна донька Луна та трирічний син Майлз. У вересні 2020 року вони трагічно втратили третю дитину, хлопчика, якого вони назвали Джеком. Це сталося на 20-му тижні вагітності.

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