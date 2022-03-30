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З українськими символами та голубом миру: польський Vogue присвятили квітневу обкладинку Україні

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З українськими символами та голубом миру: польський Vogue присвятили квітневу обкладинку Україні

Польський Vogue

Світ моди продовжує підтримувати Україну, присвячуючи колекції, випускаючи ексклюзивні речі та обкладинки гламурних журналів.

Після початку на території України повномасштабної війни багато світових брендів висловлюють свою солідарність нашії країні і осторонь не залишилася і "біблія моди". Журнали Vogue у багатьох країнах почали присвячувати свої обкладинки Україні.

Польське видання випустило обкладинку у синьо-жовтих кольорах, яку створила Олена Ємчук, фешнфотографка та художниця, яка вже багато років звертається до мотивів української культури у своїх роботах.

"Vogue Polska вирішив замінити звичайну історію з обкладинки акцією солідарності. Ми надали майданчик українським художникам. Ці неймовірні та дуже емоційні твори мистецтва дуже різні, але мають багато спільного — потужну силу та надію, що це жахіття скоро закінчиться", — пише головна редакторка Vogue Polska Іна Лекевич, під час представлення квітневого номера 2022 року.

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