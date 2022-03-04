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З українською стрічкою на сукні: ірландська акторка вийшла у світ з нашою символікою

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З українською стрічкою на сукні: ірландська акторка вийшла у світ з нашою символікою

Катріна Балф / Getty Images

Акторка Катріна Балф підтримала українців.

Після жорстокого вторгнення Росії на території України та спроби захопити наші землі, багато зірок підтримують українців та висловлюють свою солідарність. Хтось публічно виступає із заявами, інші жертвують величезні суми грошей на потреби біженців.

Катріна Балф / © Getty Images
Катріна Балф / Getty Images

А дехто із зірок демонструє свій протест за допомогою одягу. Наприклад, акторка Катріна Балф, яка прославилася роллю в серіалі "Чужестранка", з'явилася на шоу Jimmy Kimmel Live у сукні, прикрашеній невеликою стрічкою з нашим жовто-синім прапором.

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