ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

З улюбленцем не розлучається: Демі Мур сходила до ресторану зі своїм чихуахуа

Зірка завжди бере із собою свого маленького песика — чи то відпочинок, чи то робота і знімання.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

62-річна американська акторка Демі Мур дуже прив’язана до свого домашнього улюбленця — собаки породи чихуахуа на прізвисько Пілаф, який важить лише пів кілограма і поміщається в будь-яку сумку своєї господині. Зірка бере його з собою скрізь — на модні покази, на знімання і навіть до ресторанів.

Так, у своєму Instagram Демі опублікувала фото, на якому вона зазнімкована під час вечері. За великою тарілкою пасти можна розгледіти голову собаки.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

На іншому знімку Мур присіла до свого собаки, який перебуває в її сумці.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Також Пілаф позував у пледі на кріслі під час зніманнь своєї господині.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

В інтерв’ю журналу Vogue, Демі одного разу розповіла, що її донька Таллула Вілліс знайшла цього чихуахуа через соціальні мережі під час пандемії та організувала перевезення Пілаф із Таїланду до Лос-Анджелеса. Акторка зізнавалася: «Мені було призначено бути з ним (собакою — Прим. Ред.), а йому — зі мною». Тому вони так нерозлучні.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Раніше, нагадаємо, Демі Мур вразила образом на прем’єрі фільму Gucci «Тигр» у Мілані. Акторка в сукні з нової колекції стала головною зіркою вечора, і на це була особлива причина.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie