З улюбленцем не розлучається: Демі Мур сходила до ресторану зі своїм чихуахуа

Демі Мур / © Associated Press

62-річна американська акторка Демі Мур дуже прив’язана до свого домашнього улюбленця — собаки породи чихуахуа на прізвисько Пілаф, який важить лише пів кілограма і поміщається в будь-яку сумку своєї господині. Зірка бере його з собою скрізь — на модні покази, на знімання і навіть до ресторанів.

Так, у своєму Instagram Демі опублікувала фото, на якому вона зазнімкована під час вечері. За великою тарілкою пасти можна розгледіти голову собаки.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

На іншому знімку Мур присіла до свого собаки, який перебуває в її сумці.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Також Пілаф позував у пледі на кріслі під час зніманнь своєї господині.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

В інтерв’ю журналу Vogue, Демі одного разу розповіла, що її донька Таллула Вілліс знайшла цього чихуахуа через соціальні мережі під час пандемії та організувала перевезення Пілаф із Таїланду до Лос-Анджелеса. Акторка зізнавалася: «Мені було призначено бути з ним (собакою — Прим. Ред.), а йому — зі мною». Тому вони так нерозлучні.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Associated Press