Роберт Де Ніро, фото: instagram.com/lofficielitalia

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Голлівудський актор Роберт Де Ніро став героєм нового випуску італійської редакції журналу L’Officiel. 83-річна зірка з’явилася на сторінках видання у незвичайній фотосесії, головними учасниками якої стали його домашні улюбленці.

Під час знімань актор позував разом із трьома собаками — Генрі, Джоном і Боббі. На одному зі знімків Де Ніро тримає на руках невеликого рудого пса, а на інших кадрах чотирилапі друзі також супроводжують його перед камерою.

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Фотографом виступив Чарлі Грей. У результаті вийшла тепла й невимушена фотосесія, яка показала актора з несподіваного, домашнього боку.

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Зазначимо, Роберт де Ніро відомий своєю великою любов’ю до собак — за словами його колеги Вуді Гаррельсона, у актора вдома мешкає близько 18 маленьких улюбленців. Актор не тільки тримає їх як домашніх тварин, а й регулярно запрошує на світські заходи та навіть знімає у власних фільмах.

Окрім фотосесії Де Ніро дав інтерв’ю журналу. Він розповів про свою кар’єру, комедійні ролі та роботу над новим фільмом Focker-in-Law — продовженням популярної комедійної франшизи «Знайомство з Факерами».

Нагадаємо, раніше Девід Бекхем знявся у рекламі разом зі своїми собаками.

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