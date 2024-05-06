З улюбленим песиком на руках: 61-річна Демі Мур під прицілом папараці у Нью-Йорку

Акторку Демі Мур помітили папараці у Нью-Йорку, у Верхньому Іст-Сайді, коли вона йшла вулицею у дощовий день. Зірка була одягнена у бежевий светр та штани, також на ній були чорні черевики та довге об'ємне пальто баклажанового кольору, в яке вона закуталася, як у ковдру.

Доповнювали цей її образ великі окуляри на очах та кілька прикрас. Волосся Демі сховала за комір, щоб не мочити, і одягла кілька прикрас.

Також під свій об'ємний плащ Демі Мур ховала улюбленого домашнього вихованця — чихуахуа на окличку Пілаф, якого їй подарувала її дочка Талула.

Демі Мур та Пілаф / Фото: Getty Images

Ця пухнаста малеча також частий гість на сторінці акторки в Instagram. Вона постить його знімки та селфі, також Мур неодноразово барала Пілафа з собою на свілякі різні світські заходи і навіть з'являлася з ним на модних показах.

Оскільки Мур з'явилася на цьому тижні в Нью-Йорку, очікується, що вона вийде на червону доріжку благодійного балу Met Gala 2024.

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