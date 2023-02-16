З улюбленою сумкою від Dior та в широких джинсах: Дженніфер Лопес сходила до танцювальної студії

Суперзірка потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі.
53-річна Дженніфер Лопес уже деякий час регулярно ходить до танцювальної студії, ймовірно, зірка готує для шанувальників щось нове та цікаве.
На тренування вона приїжджає на машині і віддає перевагу зручним кежуал образам. Наприклад, учора, 15 лютого, її сфотографували в мішкуватих джинсових штанях з кишенями та білому светрі великої в'язки.
В руці Дженніфер тримала свою улюблену іменну сумку від Dior, яку поєднала з черевиками Brunello Cucinelli та сонцезахисними окулярами-авіаторами. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила легкий макіяж і завершила цей лук сережками-кільцями.
З цією сумкою від Dior зірка з'являлася на публіці вже неодноразово і поєднувала її з різними вбраннями.
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