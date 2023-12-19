З улюбленою діамантовою прикрасою на пальці: Мерая Кері під прицілом фотографів

Зірку помітили після вечірки у "Великому яблуці", коли вона у супроводі охоронців йшла до автомобіля.
Американська суперзірка Мерая Кері є власницею негласного статусу королеви Різдва, оскільки щороку її хіт All I Want For Christmas Is You приносить їй мільйони доларів. Також щороку напередодні свята співачка організовує серію масштабних різдвяних концертів у різних містах. Наприклад, зараз разом із дітьми вона проводить час у Нью-Йорку, де її й заскочили папараці.
Співачка була одягнена у свій улюблений не концертний колір – чорний. Одягнула вона цього разу шкіряні штани від Celine із золотими ґудзиками з боків, а також майку з-під якої було видно бюстгальтер.
Образ Кері доповнила вкороченою шубою, гламурними босоніжками зі стразами та сонцезахисними окулярами від Louis Vuitton. Руку співачки прикрашала її улюблена прикраса та головний талісман – діамантова каблучка у вигляді метелика.
У такому луку вона відсвяткувала закінчення свого святкового туру Merry Christmas One And All. Вечірка відбулася в одному з нічних закладів Нью-Йорку The Fleur Room.
Мерая Кері — любителька чорного кольору в одязі, що вона неодноразово доводила. Нижче ми зібрали знімки зроблені папарацці, де вона також носить вбрання у total black look.
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