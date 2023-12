З улюбленою діамантовою прикрасою на пальці: Мерая Кері під прицілом фотографів

Американська суперзірка Мерая Кері є власницею негласного статусу королеви Різдва, оскільки щороку її хіт All I Want For Christmas Is You приносить їй мільйони доларів. Також щороку напередодні свята співачка організовує серію масштабних різдвяних концертів у різних містах. Наприклад, зараз разом із дітьми вона проводить час у Нью-Йорку, де її й заскочили папараці.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Співачка була одягнена у свій улюблений не концертний колір – чорний. Одягнула вона цього разу шкіряні штани від Celine із золотими ґудзиками з боків, а також майку з-під якої було видно бюстгальтер.

Образ Кері доповнила вкороченою шубою, гламурними босоніжками зі стразами та сонцезахисними окулярами від Louis Vuitton. Руку співачки прикрашала її улюблена прикраса та головний талісман – діамантова каблучка у вигляді метелика.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

У такому луку вона відсвяткувала закінчення свого святкового туру Merry Christmas One And All. Вечірка відбулася в одному з нічних закладів Нью-Йорку The Fleur Room.

Мерая Кері / Фото: Instagram Мерайї Кері

Мерая Кері — любителька чорного кольору в одязі, що вона неодноразово доводила. Нижче ми зібрали знімки зроблені папарацці, де вона також носить вбрання у total black look.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Мерая Кері / Фото: Getty Images

