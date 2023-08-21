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З улюбленою сумкою і в чорному пальті: Анджеліна Джолі під прицілом фотографів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З улюбленою сумкою і в чорному пальті: Анджеліна Джолі під прицілом фотографів

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

48-річна акторка мешкає зараз у Нью-Йорку, оскільки продюсує новий бродвейський мюзикл.

Анджеліну Джолі сфотографували в Нью-Йорку в розкішному максівбранні — чорній сукні з натуральної тканини, яку вона поєднала з туфлями пудрового кольору на високих підборах.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Акторка мала надзвичайний вигляд і широко усміхалася, коли її фотографували, проте була одна незвичайна деталь в її образі — чорне пальто, яке вона одягла застебнутим на всі ґудзики.

Також своє вбрання зірка доповнила кількома прикрасами, сонцезахисними окулярами та великою сумкою від бренду Celine, з якою виходить у світ останнім часом практично постійно.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Днем раніше Анджеліну Джолі сфотографували з 15-річною дочкою Вів'єн у Нью-Йорку після того, як вони разом відвідали театр Волтера Керра, де показували бродвейське шоу "Гейдстаун".

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Дата публікації
Перегляди
365
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