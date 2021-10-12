З улюбленою сумкою і в модному пальті: Джіджі Хадід на прогулянці з подругою

З улюбленою сумкою і в модному пальті: Джіджі Хадід на прогулянці з подругою

Дівчина одна з головних трендсеттерів стрітстайла, тому кожен її образ заслуговує на увагу.

Після активної роботи під час Тижнів моди в Парижі та Мілані американська модель Джіджі Хадід повернулася додому в Нью-Йорк до своєї сім'ї. Вчора дівчину помітили на прогулянці з подругою в районі Сохо, вони йшли вулицею, базікали і пили каву.

Джіджі Хадід / Getty Images

Джіджі була одягнена в світлий аутфіт, який складався з пальта трендового фасону, білих джинс з принтом, кардигана та светра. Доповнювали стритстайл лук моделі окуляри в жовтій оправі, білі кросівки і її улюблена маленька сумка Loro Piana.

Джіджі Хадід / Getty Images

З цим аксесуаром дівчина раніше неодноразово вже з'являлася. Наприклад, нею вона доповнила свій лук, коли відвідувала показ осінньо-зимової колекції Marc Jacobs. До речі, тоді вона теж поєднала її з коричнево-молочними тонами і окулярами.

Джіджі Хадід / Getty Images

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