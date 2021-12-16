З улюбленою сумкою: стильна Джесіка Альба під прицілом папараці

Вона обрала для виходу надвір цікавий повсякденний образ.

Акторка та засновниця бренду Honest Company Джесіка Альба мала дуже стильний вигляд, коли прямувала кудись у своїх справах учора вдень. Зірка була одягнена у бордовий светр, широкі укорочені джинси та коричневі шкіряні черевики від бренду Freda Salvador. Доповнили образ Джессіки обруч на голові, сумка на довгому ремінці від Celine, кілька прикрас та маска на обличчі. Також на спині вона мала великий рюкзак.

Джессіка Альба / Getty Images

Схоже, що сумка цієї моделі — улюблена в гардеробі зірка, оскільки її з нею ми вже неодноразово бачили. Наприклад, модель сірого кольору Джессіка брала із собою до ресторану.

Джессіка Альба / Getty Images

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