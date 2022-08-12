З улюбленою сумкою та в рваних джинсах: стильна Джіджі Хадід під прицілом фотографів у Нью-Йорку

У звичайному житті супермодель прихильниця простого кежуал-стилю, який не обтяжує її рухів, тому Джіджі часто носить вільні речі та джинси. Наприклад, учора знаменитість помітили на Мангетені, коли вона сама йшла вулицею та слухала музику у навушниках.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Хадід була одягнена в білу вкорочену сорочку на ґудзиках, широкі джинси з дірками на колінах, а також доповнила свій лук бежевими кедами Converse All Star, сонцезахисними окулярами, золотою прикрасою на шиї та улюбленою квадратною сумкою від Loro Piana у світлому відтінку. Волосся модель зібрала у високу косичку.

Сумка Джіджі Хадід

З цією сумкою Хадід з'являється не вперше і у неї ця модель є у кількох відтінках. Найчастіше Джіджі поєднує сумку з джинсами та повсякденними луками.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

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