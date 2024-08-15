З усіма буває: Ешлі Робертс вийшла на публіку з мокрими пахвами, як колись Меган Маркл

Із зіркою у Лондоні трапився невеликий конфуз, який потрапив на фото.
42-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо — як завжди, продемонструвала стильний аутфіт але цього разу не на вулицях Лондона, а на червоній доріжці.
Ефектна білявка відвідала прем'єру фільму-жахів "Чужий: Ромул", яка відбулася у кінотеатрі Cineworld Leicester Square.
На червоній доріжці Ешлі з'явилася в сірій однотонній сукні з довгими рукавами, яка в зоні грудей мала драпування, яке створювало імітацію бюстгальтера. Вбрання вона доповнила браслетом-манжетою, великими сірими сережками, срібним клатчем та босоніжками. Волосся Ешлі зібрала у високу зачіску.
Однак був у цьому вбранні один нюанс, який привернув увагу. Ймовірно, в приміщенні було дуже спекотно через що ведуча спітніла і сліди від поту стало дуже помітно на її світлому сукні.
Точно такий же конфуз трапився кілька років тому з Меган Маркл, герцогинею Сассекської, це сталося практично напередодні того, як вони з чоловіком склали з себе королівські обов'язки.
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