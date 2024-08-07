З усіма буває: Ешлі Робертс вийшла з роботи у короткій пом'ятій сукні

Ешлі Робертс традиційно потрапила під приціл папараці, коли вийшла зі студії Global Radio у Лондоні, де вона веде ранковий радіоефір Heart Breakfast.

Цього разу зірка обрала для свого виходу коротку сукню кольору слонової кістки без рукавів, яка була пом'ятою на спідниці. Робертс, напевно, перед виходом із дому її попрасувала, але після ефіру вона зім'ялась. Але це не завадило вбранню міні підкреслити її стрункі ноги.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Лук Ешлі доповнила білими туфлями-човниками і білою сумкою від Miu Miu. Вона зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила шию золотим ланцюжком із підвіскою.

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс одягла на роботу джинсовий сарафан на бретельках-ланцюжках і взула лаковані бежеві туфлі-човники.

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