З усмішкою на обличчі та в діамантах: який вигляд мала Грейс Келлі перед важливою операцією

1959 року княгиня Монако Грейс Келлі зіткнулася з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям — деякий час її турбував апендицит. Тому було вирішено зробити апендектомію.

Операцію запланували у Швейцарії, куди княгиня вилетіла 31 березня. Проводив операцію філадельфійський хірург доктор Джеймс А. Леман. Перед операцією княгиня провела кілька великодніх заходів.

Спочатку відбувся прийом, на якому Грейс з'явилася в лаконічному костюмі, з об'ємною зачіскою та прикрасами, серед яких можна помітити елегантну брошку у вигляді квітки.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Після цього прийому увечері відбувся галаконцерт у спортивному клубі Монако. На цей захід Келлі одягла вже вечірню сукню та масивне кольє.

Княгиня Монако Грейс, схоже, не була стурбована майбутньою операцією з видалення апендикса. До речі, її хірурга Лемана також запросили на прийом до Монако.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Однак далі 1959 рік у княгині також не видався невдалим. Вже влітку папараці зробили фото Грейс, коли вона з перев'язаною рукою сідала на яхту Арістотеля Онассіса. Грейс та її чоловік Реньє прямували на званий обід, який проходив у гавані Монако. У палаці повідомили тоді, що княгиня отримала укус оси двома днями раніше у своїй літній резиденції в Мон-Ажелі і страждала від сильного болю.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

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