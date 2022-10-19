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З усмішкою, в лосинах і лонгсліві: Олівія Вайлд сходила на тренування

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З усмішкою, в лосинах і лонгсліві: Олівія Вайлд сходила на тренування

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

38-річна акторка і продюсерка має чудову фізичну форму, яку підтримує у спортзалі.

Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли йшла на тренування до спортзалу. Зірка мала чудовий вигляд. Вона перебуває у прекрасній фізичній формі і мала гарний настрій.

Одягнена Олівія була у чорні лосини, білий лонгслів і чорні кросівки. На плечі у неї висів жовтий шопер.

Волосся Вайлд зібрала у хвіст, на очі одягла чорні окуляри, а у руці тримала пляшку з водою.

Олівія Вайлд / © Getty Images
Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Олівія відвідала галавечір "Жінки у Голлівуді", який організував американський журнал ELLE. Для цієї події вона обрала чорну сукню з пишною спідницею від бренду Vera Wang.

Олівія Вайлд / © Associated Press
Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Вбрання мало відверте декольте. Смужки не повністю прикривали сумні груди акторки і це мало не гарний вигляд. Сукню Олівія скомбінувала з чорними туфлями.

Олівія Вайлд / © Associated Press
Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
895
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