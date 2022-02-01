З вечірнім макіяжем та довгими сережками: переможниця "Холостяка-11" похизувалася гарним образом

Анна Богдан продемонструвала фоловерам красивий макіяж та укладання.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" та дівчина екс"Холостяка" Михайла Заливака – Анна Богдан – показала в Instagram гарний образ.

На фото дівчина постала з пишною зачіскою з локонами та вечірнім макіяжем з бежево-персиковими тінями та чорними стрілками на повіках, а також з бежевою помадою на губах. У вухах у неї були гламурні довгі сріблясті сережки. Одягнена Аня була у білий топ.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

"Цього разу не в халаті, не з рушником на голові і не з маскою на обличчі, але обіцяю, таке фото на замовлення Міші @kanyeeebear буде!" — підписала вона знімок.

Ще Богдан виклала нові світлини з фотосесії, яку раніше вона показувала. Красуня позувала в ліфті у короткій світлій сукні, розшитій стразами, з пишними прозорими рукавами і пікантним декольте.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

Лук вийшов сексуальним і романтичним водночас. Вбрання ідеально підкреслило її стрункі ноги.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

Раніше Анна показала інтимні фото з коханим.