З величезним металевим скелетом на грудях: акторка вийшла на червону доріжку з дуже незвичайним аксесуаром

Подібні аксесуари останнім часом стають все популярнішими серед знаменитостей.
У Лос-Анджелесі відбулася презентація нового серіалу від Netflix "Проблема 3 тіл". Однією з головних зірок цього заходу стала акторка Сі Сімоока, хоча навіть не була виконавицею головної ролі у проєкті.
Акторка з'явилася на червоній доріжці та затьмарила всіх. На ній була довга чорна сукня від бренду Mônot, яка мала оригінальні вирізи спереду, а також дуже високий розріз на спідниці.
Спина у сукні була відкритою, а доповнила вона її босоніжками на підборах, високою зачіскою з чубчиком та манікюром, який був виконаний у техніці омбре.
Проте головною прикрасою образу дівчини став розкішний хромований нагрудник у вигляді скелета. Автором цього витвору є бренд Xtended Identity, а вартість такої прикраси 5200 доларів.
Цей незвичайний нагрудник нагадав нам також образ супермоделі Белли Хадід, який вона одягала на Каннський кінофестиваль. У її сукні від французького бренду Schiaparelli були золоті легені у зоні грудей. Вбрання дівчини тоді спричинило неймовірний фурор.
Також щось подібне, але з декором на спині, одягала акторка Зендея. На дівчині була вінтажна сукня від Roberto Cavalli.
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