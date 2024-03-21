З величезним металевим скелетом на грудях: акторка вийшла на червону доріжку з дуже незвичайним аксесуаром

У Лос-Анджелесі відбулася презентація нового серіалу від Netflix "Проблема 3 тіл". Однією з головних зірок цього заходу стала акторка Сі Сімоока, хоча навіть не була виконавицею головної ролі у проєкті.

Акторка з'явилася на червоній доріжці та затьмарила всіх. На ній була довга чорна сукня від бренду Mônot, яка мала оригінальні вирізи спереду, а також дуже високий розріз на спідниці.

Спина у сукні була відкритою, а доповнила вона її босоніжками на підборах, високою зачіскою з чубчиком та манікюром, який був виконаний у техніці омбре.

Сі Сімоока / Фото: Getty Images

Проте головною прикрасою образу дівчини став розкішний хромований нагрудник у вигляді скелета. Автором цього витвору є бренд Xtended Identity, а вартість такої прикраси 5200 доларів.

Сі Сімоока / Фото: Getty Images

Цей незвичайний нагрудник нагадав нам також образ супермоделі Белли Хадід, який вона одягала на Каннський кінофестиваль. У її сукні від французького бренду Schiaparelli були золоті легені у зоні грудей. Вбрання дівчини тоді спричинило неймовірний фурор.

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Також щось подібне, але з декором на спині, одягала акторка Зендея. На дівчині була вінтажна сукня від Roberto Cavalli.

Зендея / Фото: Getty Images

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