З величезними червоними бульбашками: американська комікеса одягла дивну сукню на захід

Ця сукня однозначно привертала увагу.
Чого тільки не одягнуть знаменитості, щоб вкотре з'явитися у зірковій хроніці. Останнім часом багато хто з них ставку робить на незвичайні вбрання.
Вирішила не пасти задніх і американська комыкеса Айо Едебірі, адже обрала для церемонії Time100 Next досить дивну білу сукню від бренду Loewe з колекції осінь-зима 2022 року.
Вбрання було приталеним, нижче за колін, а також складалося з безлічі драпувань, але основний акцент у сукні був поставлений на її декор у вигляді червоних чи то пластмасових, чи то керамічних бульбашок.
Образ дівчата доповнили прикраси від Mikani, білі босоніжки та макіяж.
Вам сподобався цей образ? Залишіть свою реакцію нижче.
Читайте також:
- У хустці та вбранні з пікантним декольте: Белла Хадід продемонструвала образ total black із золотими акцентами
- У сукні з американською проймою: зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз на заході у Нью-Йорку
- З "мокрим" волоссям і сумкою у вигляді лисиці: Джулія Фокс продемонструвала дивний образ