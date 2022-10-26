З величезними червоними бульбашками: американська комікеса одягла дивну сукню на захід

Чого тільки не одягнуть знаменитості, щоб вкотре з'явитися у зірковій хроніці. Останнім часом багато хто з них ставку робить на незвичайні вбрання.

Вирішила не пасти задніх і американська комыкеса Айо Едебірі, адже обрала для церемонії Time100 Next досить дивну білу сукню від бренду Loewe з колекції осінь-зима 2022 року.

Вбрання було приталеним, нижче за колін, а також складалося з безлічі драпувань, але основний акцент у сукні був поставлений на її декор у вигляді червоних чи то пластмасових, чи то керамічних бульбашок.

Айо Едебірі / Фото: Associated Press

Образ дівчата доповнили прикраси від Mikani, білі босоніжки та макіяж.

Айо Едебірі / Фото: Associated Press

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